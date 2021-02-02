"После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным", — сказал представитель ФСИН в ходе заседания Симоновского суда Москвы на выездном заседании по вопросу о замене условного срока Навальному на реальный.