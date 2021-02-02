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Москва

Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения приговора по «Ив Роше» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Алексей Навальный неоднократно нарушал общественный порядок после вынесения ему приговора с условным сроком по делу "Ив Роше", что является нарушением ограничений при условном осуждении.

"После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным", — сказал представитель ФСИН в ходе заседания Симоновского суда Москвы на выездном заседании по вопросу о замене условного срока Навальному на реальный.

Представитель службы также заявил, что ФСИН пять раз выносила предупреждения Навальному о возможной замене условного срока на реальный за нарушения правил надзора за условно осужденными.
Навальный доставлен в суд

"Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный", — сказал он.

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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , ФСИН , Москва
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