В Москве с могилы каратиста украли 10-килограммовый пояс от кимоно 

Неизвестные украли фрагмент памятника, установленного на могиле известного каратиста, председателя центра боевых искусств Сергея Веселовского на Центральном Востряковском кладбище в Москве . Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, 1 февраля в полицию с заявлением о краже обратился сын Веселовского. Он сообщил, что злоумышленники похитили пояс от кимоно из меди, которое является частью памятника. Уточняется, что вес украденного фрагмента составляет около 10 килограммов.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Сумма ущерба устанавливается.

Сергей Веселовский родился 13 марта 1938 года. Он участвовал в подготовке сборных команд СССР и России к чемпионатам Европы и мира по каратэ. Под его руководством российские спортсмены завоевали несколько медалей. Веселовский умер в 2015 году.