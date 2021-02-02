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Москва

Глава Симоновского суда заявил об отсутствии связи между его отставкой и делом Навального 

ТАСС и ещё 20 56 минут назад
Глава Симоновского суда заявил об отсутствии связи между его отставкой и делом Навального
Фото: РИА НОВОСТИ
Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин принял решение уйти в отставку в прошлом году и это не связано с делом Алексея Навального, ходатайство об изменении наказания по которому во вторник рассматривает этот суд на выездном заседании. Об этом ТАСС сообщил сам Детишин.

"В некоторых средствах массовой информации появились публикации, в которых мой уход в отставку связывают с рассмотрением Симоновским судом представлении ФСИН в отношении Навального. Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события", — заявил он.

По словам собеседника агентства, решение о завершении карьеры "было принято мной еще в конце 2020 года, поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года". Он рассказал, что 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи.

"28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда", — сказал судья ТАСС.

Информация об отставке Детишина приведена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ в повестке заседания на 28 января.
Этот суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше".
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Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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