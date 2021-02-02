Суд отменил смягчение наказания убившему жену фотографу Лошагину

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил решение районного суда Екатеринбурга о смягчении наказания фотографу Дмитрию Лошагину , признанному виновным в совершении убийства супруги. Об этом стало известно в ходе заседания, трансляция которого проходила в онлайн-формате.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания — ограничение свободы на срок 3 года 25 дней. Прокуратура обжаловала это решение.

"Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга отменить", — сказала судья.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену — Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.

По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, однако летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.