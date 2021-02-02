ФСБ изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку

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Москва

Опубликовано видео задержания 43 подпольных оружейников в РФ 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников на территории России. Кадры задержания подпольных оружейников публикует телеканал «НТВ».
Сотрудники силового ведомства задержали 43 человека в 19 регионах страны, которые причастны к незаконному изготовлению оружия. В ходе спецоперации у них изъяли 200 единиц оружия, в том числе 50-милиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровую пушку. Обыски проводились в Москве, республике Коми, Мордовии, Карелии, Хабаровском крае, а также других регионах России.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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