Избивавшего своих детей омича хотят лишить родительских прав 

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, хотят лишить родительских прав, сообщили в пресс-центре администрации города Омска.
На сайте СК РФ 31 января появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье "истязание несовершеннолетних" стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео — ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали".
"Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца", — сообщили в пресс-центре мэрии Омска.
Также в администрации города добавили, что "негативной информации о семье" в органы профилактики, подведомственные городской администрации, не поступало.