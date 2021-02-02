Россиянин убил унижавшую его 10 лет тещу

Суд в Пушкинском городском округе рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве в состоянии аффекта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела Пушкино ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей тещи, совершенном в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ). В ходе расследования обвиняемому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина совершил убийство в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — рассказала Врадий.
По данным следствия, обвиняемый вместе с семьей на протяжении 10 лет проживал в одной квартире с тещей. В течение всего этого времени женщина систематически вела себя агрессивно, словесно унижала членов семьи и «создавала ничем не обусловленные стрессовые ситуации, а также вела себя аморально по отношению к родственникам». Также у мужчины имеется сын с инвалидностью и тяжелым заболеванием, «что усиливало психическую нагрузку».
Убийство произошло в ноябре 2020 года. Обвиняемый в очередной раз пришел домой с работы, после чего случился конфликт между ним и родственницей. Теща «беспричинно стала оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль». В ходе драки мужчина задушил ее.