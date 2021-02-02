Россиянин убил унижавшую его 10 лет тещу

«Следователем следственного отдела Пушкино ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей тещи, совершенном в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ). В ходе расследования обвиняемому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина совершил убийство в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения достигшего степени аффекта. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — рассказала Врадий.

По данным следствия, обвиняемый вместе с семьей на протяжении 10 лет проживал в одной квартире с тещей. В течение всего этого времени женщина систематически вела себя агрессивно, словесно унижала членов семьи и «создавала ничем не обусловленные стрессовые ситуации, а также вела себя аморально по отношению к родственникам». Также у мужчины имеется сын с инвалидностью и тяжелым заболеванием, «что усиливало психическую нагрузку».

Убийство произошло в ноябре 2020 года. Обвиняемый в очередной раз пришел домой с работы, после чего случился конфликт между ним и родственницей. Теща «беспричинно стала оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль». В ходе драки мужчина задушил ее.