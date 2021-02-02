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В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников
Фото: РИА Новости
Порядка 30 из 56 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области получили пищевое отравление. Они были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил ТАСС глава района Сергей Ревера.

"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей. Так как инфекционного отделения в бакчарской райбольнице нет, то дети были госпитализированы в город Томск в легкой и средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дети страдают от сыпи, зуда и нарушения пищеварения. На месте уже работают сотрудники Роспотребнадзора и следственного комитета. Следов крыс в самом учреждении пока не обнаружено, сейчас работники ведомств и надзорных органов проверяют смывы, взятые в учреждении.
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Происшествия , СКР , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Томск , Томская Область
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