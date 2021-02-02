Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Журналиста жестко избили и ограбили в Улан-Удэ 

Газета.Ru и ещё 2 5 часов назад
Журналиста жестко избили и ограбили в Улан-Удэ
Фото: РИА Новости
В Улан-Удэ подростки жестко избили и ограбили местного известного журналиста. Об этом сообщает СУ СК России по Бурятии.
Инцидент произошел вечером 30 января у подъезда дома на Ключевской улице. На 62-летнего мужчину напали трое незнакомых молодых людей.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое подростков 17 лет, которых потерпевший опознал по фотографиям. В ходе обыска у них изъят похищенный телефон», — рассказали в ведомстве, добавив, что злоумышленники признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Им предъявили обвинение по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Как отмечают следователи, подростки распивали алкоголь и возле магазина увели мужчину, проследили за ним и возле дома напали.

«Нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него мобильный телефон и другие вещи, с которыми скрылись с места происшествия», — уточняется в публикации.

В настоящее время потерпевший находится в больнице. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде ареста.
Ранее в Москве неизвестные напали на фотокорреспондента «Коммерсанта».
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Газета.Ru: последние новости
ФСИН: Навальный более 50 раз нарушал общественный порядок ФСИН: Навальный более 50 раз нарушал общественный порядок СК завел дело по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука СК завел дело по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск
Комментарии
Происшествия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение