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Москва

Мужчину в центре Москвы госпитализировали с ранением груди 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Мужчину в центре Москвы госпитализировали с ранением груди
Фото: РИА Новости
Неизвестный нанес колото-резаное ранение мужчине в центре столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с диагнозом проникающее колото-резаное ранение груди, внеплевральное ранение сердца. По предварительным данным, по адресу ул. Старая Басманная, д. 6, стр. 3 неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом нанес потерпевшему удар в грудь, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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