Мужчину в центре Москвы госпитализировали с ранением груди 

«В ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с диагнозом проникающее колото-резаное ранение груди, внеплевральное ранение сердца. По предварительным данным, по адресу ул. Старая Басманная, д. 6, стр. 3 неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом нанес потерпевшему удар в грудь, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.