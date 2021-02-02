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ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 19 регионах страны 

РИА Новости Крым и ещё 8 29 минут назад
ФСБ задержала подпольных оружейников в 19 регионах
Фото: © Пресс-служба ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в 19 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в сообщении.

В ходе обысков силовики изъяли 50-милиметровый пехотный миномет, 45-милиметровую пушку, 191 единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе снайперскую винтовку "Винторез", три пулемета и 18 "Калашниковых", а также 45 гранат, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия прошли в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.
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Происшествия , Росгвардия , ФСБ , МВД
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