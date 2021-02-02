Священника в Оренбуржье обвинили в преступлениях против детей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области , ему инкриминировано совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного, сообщили ТАСС в следственном управлении СКР по региону.

Как уточнил собеседник агентства, по итогам расследования мужчина обвиняется по пункту "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"), а также по пункту "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и по ч. 1 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции").

По данным следователей, насилие над детьми обвиняемый совершал в период с января 2019 года по февраль 2020 года в Бугуруслане и Асекеевском районе Оренбургской области. Одного из потерпевших он также вовлекал в систематическое распитие алкоголя.

"Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — добавили в ведомстве.