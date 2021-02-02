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Москва

Переодетые в спецназ встали на колени перед вором в законе Альбертом Рыжим 

Lenta.ru 49 минут назад
Переодетые в спецназ встали на колени перед вором в законе Альбертом Рыжим
Фото: primecrime.net
На 40-летнем юбилее азербайджанского вора в законе Али Гейдарова, известном в преступной среде как Альберт Рыжий, было показано костюмированное шоу с коленопреклоненными артистами, переодетыми в форму спецназовцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.
По ее словам, 30 января в самый разгар застолья в ресторане «Очаг», расположенном в подмосковном Одинцове, в зал зашли люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к имениннику, встали перед ним на колени в духе движения Black lives matter.
Представление очень разозлило силовиков, отметил источник агентства в МВД. «Даже в 90-е бандиты не позволяли себе того, что сейчас позволяют некоторые воры в законе, проживающие в Москве, благодаря иммунитету от некоторых правоохранителей», — сказал собеседник «Прайм Крайм».
Гефтер напомнила, что в прошлом году, во время операции сотрудников Московского уголовного розыска при поддержке бойцов СОБРа старейший и влиятельный вор в законе Алексей Петров, более известный как Петрик, получил перелом позвоночника.
3 июня 2020 года сообщалось, что Альберт Рыжий стал первым в России действующим вором в законе, условно-досрочно освободившимся из мест лишения свободы. Его ходатайство удовлетворил Медведевский районный суд Республики Марий Эл. Таким образом, азербайджанский авторитет вышел на свободу на 13 месяцев раньше положенного срока. Как указано в решении суда, Гейдаров «твердо встал на путь исправления», полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В исправительной колонии №3 (ИК-3) «Медведево» вор в законе был на хорошем счету у тюремной администрации.
Гейдаров родился в Гянджи — втором по площади и населению городе Азербайджана. Его короновали в 2012 году сторонники Аслана Усояна (Дед Хасан), на тот момент — лидера преступного мира России.
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Комментарии 1
Происшествия , Алексей Петров , Аслан Усоян , МВД , ФСИН , Москва
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