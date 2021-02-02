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Москва

Дело MH17: следователи шесть лет изучали «пустую» улику 

Павел Тиунов 1 час назад
Следователи по делу MH17 шесть лет изучали «пустую» улику
Фото: Reuters
Следователи по делу о крушении «малайзийского Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году потратили шесть лет на изучение аудиозаписи, на которой якобы был запечатлен голос одного из обвиняемых, сообщает «ПолитРоссия». Недавно стало известно, что его голоса там нет.
Речь об Олеге Пулатове, подполковнике запаса ВДВ российской армии, которого назвали одним из вероятных виновников катастрофы. На прошедших 1 февраля слушаниях по делу в Нидерландах его защитник Сабина тен Дуссхате отметила, что на одной из 15 записей, которые являются основным доказательством вины россиянина, вообще нет его голоса. Улики были приобщены к делу шесть лет назад и только сейчас вскрылась неточность.
Ситуацию прокомментировал нидерландский журналист Эрик ван де Бек, который подчеркнул, что правоохранители «потратили шесть лет впустую», изучая данный вопрос. Он также отметил, что в голландском городе Сустеберг хранится 18 контейнеров с обломками авиалайнера, которые по непонятным причинам не были описаны и использованы в реконструкции авиакатастрофы, несмотря на то, что имеют явные следы повреждений. Журналист предположил, что улики были специально сокрыты, чтобы не стала известна правда о трагедии.
Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. В настоящее время в Гаагском суде обвиняемыми по делу о катастрофе проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.
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Комментарии 6
Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing
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