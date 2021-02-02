Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Бывшего сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны 

ТАСС и ещё 3 11 минут назад
Россиянку оштрафовали на 80 тысяч за разглашение гостайны
Фото: РИА Новости
Бывшего начальника подразделения одного из предприятий Удмуртии оштрафовали на 80 тыс. рублей за разглашение гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Вступил в законную силу приговор Верховного суда Удмуртской Республики по ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну") в отношении бывшего начальника подразделения одного из республиканских предприятий, имеющих лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. С учетом признания подсудимой своей вины, раскаяния в содеянном и оказания содействия органам следствия, судом уголовное дело в отношении нее рассмотрено в особом порядке и назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимая, допущенная к сведениям, составляющим государственную тайну, в нарушение требований законодательства, используя незащищенные каналы связи, отправила электронные почтовые сообщения, в которых содержалась информация, имеющая грифы секретности "совершенно секретно" и "секретно".
В результате этих действий, данные, доверенные ей по работе, стали известны третьим лицам, допуска к государственной тайне не имеющим.

"Принятыми УФСБ России по Удмуртской Республике мерами предотвращена дальнейшая утечка секретных сведений, возможный ущерб локализирован", — отметили в пресс-службе.

Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
ТАСС: последние новости
Прокурор заявил, что Навальный не предоставлял данные о нахождении с сентября по январь Прокурор заявил, что Навальный не предоставлял данные о нахождении с сентября по январь Суд на Урале отменил решение о смягчении наказания фотографу Лошагину, убившему жену Суд на Урале отменил решение о смягчении наказания фотографу Лошагину, убившему жену На Алтае возбудили дело после смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука На Алтае возбудили дело после смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука
Комментарии
Происшествия , ФСБ , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение