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Авиарейс «Нижний Новгород — Ростов» подал сигнал ЧС в воздухе 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Авиарейс «Нижний Новгород — Ростов» подал сигнал ЧС в воздухе
Фото: Рамблер
Экипаж пассажирского авиалайнера, выполняющего рейс «Нижний Новгород — Ростов» подал сигнал возникновения чрезвычайной ситуации в воздухе, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные сервиса Flightradar. Самолет возвращается в новгородский аэропорт Стригино.
Речь о лайнере Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», уточняет ТАСС. Известно, что изначально вылет самолета задержали на 30 минут. В результате рейс стартовал не в 06:30, как было запланировано, а в 07:00. В Ростов пассажиров должны были доставить в 08:00.
Собеседница журналистов в аэропорту Стригино подтвердила информацию о том, что самолет возвращается. Причины, по которым был подан сигнал ЧС, по ее словам, уточняются.
В мае прошлого года, как сообщал «Рамблер», лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек. В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа. Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево.
СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси. 14 июня был опубликован отчёт о катастрофе, согласно которому версия о попадании молнии подтвердилась. В результате у самолёта отключился автопилот и была нарушена связь.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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