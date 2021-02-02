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Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины 

Вадим Дроздов 1 час назад
1 февраля на Сахалине спасателям МЧС пришлось спасать с оторвавшейся льдины около 40 рыбаков. Причиной происшествия стало сильное волнение в Охотском море. После образования трещины часть любителей зимней рыбалки успели преодолеть разлом и вернуться на береговую часть. Но не все сумели быстро среагировать и часть людей оказались оторваны от берега и дрейфовали на льдине. В итоге выручать рыбаков, которых относило в море, пришлось трем десяткам спасателей. Сообщений о том, что кому-либо из рыбаков потребовалась медицинская помощь, нет.
"В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области обращают особое внимание рыбаков-любителей на необходимость соблюдения мер безопасности", — заявили в правительстве Сахалинской области.
Происшествия , Видео , МЧС
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