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Москва

Видео с места выброшенной в коробке головы 

Вадим Дроздов 26 минут назад
1 февраля во французском городе Тулон полиция начала спецоперацию после того, как из окна одного из домов была выброшена картонная коробка с отрубленной человеческой головой. Спецслужбы перекрыли часть центра города. По последним данным, подозреваемый задержан. задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным». В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли катану.
По свидетельствам очевидцев, выбросивший из окна человеческую голову не пытался скрыться. Когда приехала полиция, он был в окне квартиры, при этом руки его были в крови.
Происшествия , Видео , МВД
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