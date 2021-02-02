Видео с места выброшенной в коробке головы 

1 февраля во французском городе Тулон полиция начала спецоперацию после того, как из окна одного из домов была выброшена картонная коробка с отрубленной человеческой головой. Спецслужбы перекрыли часть центра города. По последним данным, подозреваемый задержан. задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным». В его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли катану.

По свидетельствам очевидцев, выбросивший из окна человеческую голову не пытался скрыться. Когда приехала полиция, он был в окне квартиры, при этом руки его были в крови.