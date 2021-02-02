Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году 

Газета.Ru и ещё 1 38 минут назад
«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году
Фото: Julio Cortez/AP
Число убийств в США за прошлый год резко выросло, сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию. По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год.
В отчете комиссии подобный всплеск описан как "тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории" США.
Кроме того, количество нападений с применением огнестрельного оружия также выросло на 8%, число нападений при отягчающих обстоятельствах — на 6%, указано в сообщении.
Ранее американское министерство внутренней безопасности предупредило о сохраняющейся угрозе применения насилия в стране.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Газета.Ru: последние новости
Криминальный авторитет задержан в Кабардино-Балкарии Криминальный авторитет задержан в Кабардино-Балкарии Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск Ефремов пожаловался на своего адвоката Ефремов пожаловался на своего адвоката
Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение