ФСИН попросила оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей

"Прошу суд отменить условное осуждение Навальному, принять решение об исполнении наказания, назначенного приговором Замоскворецкого суда Москвы, которым Навальный был приговорен к 3 годам и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — сказал он.