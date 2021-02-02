ФСИН попросила оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей

Представитель ФСИН вдобавок к замене условного срока на реальный попросил суд оштрафовать Алексея Навального на 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Прошу суд отменить условное осуждение Навальному, принять решение об исполнении наказания, назначенного приговором Замоскворецкого суда Москвы, которым Навальный был приговорен к 3 годам и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — сказал он.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.