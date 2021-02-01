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В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой 

ТАСС 1 час назад
В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой
Фото: ТАСС
Разную степень отравления водопроводной водой в красноярском микрорайоне Студенческий городок получили 27 человек. Об этом сообщила в понедельник компания "Краском", осуществляющая водоснабжение микрорайона.

"На данный момент установлено 27 человек, пострадавших в разной степени от некачественной воды", — говорится в сообщении.

Также стали известны результаты лабораторных анализов ранее взятых проб. "Безопасность холодной воды с водозабора "Гремячий лог" подтверждается лабораторными результатами, однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии", — сообщается в релизе.
Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать в воскресенье, 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Красноярск , Красноярский Край
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