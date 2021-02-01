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Криминальный авторитет задержан в Кабардино-Балкарии 

Газета.Ru 1 час назад
В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета
Фото: РИА НОВОСТИ
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали 38-летнего местного жителя, который занимал высшее положение в криминальной иерархии республики, сообщает региональное управление МВД.

«В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона», — указано в сообщении.

Кроме того, по данным МВД, задержанный был неоднократно судим, в том числе за кражи, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества и незаконный оборот наркотиков.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее московские полицейские задержали молдавского криминального авторитета Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
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Происшествия , МВД
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