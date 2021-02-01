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Москва

Ефремов вновь подал жалобу на своего бывшего адвоката Алешкина 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Ефремов вновь подал жалобу на своего экс-адвоката Алешкина
Фото: РИА Новости
Осужденный по делу о ДТП актер Михаил Ефремов вновь пожаловался на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина. Как сообщил ТАСС источник в адвокатских кругах, в своей жалобе в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга актер обвинил адвоката в самопиаре и заключении договора обманным путем.

"Ефремов подал новую жалобу на Алешкина президенту Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и заявил в ней, что адвокат не преследовал цели защищать его, а занимался самопиаром", — сказал источник, добавив, что Ефремов запретил адвокату что-либо высказывать в СМИ по его делу.

Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов. Ефремов написал в жалобе, что Алешкин после того, как без согласия актера его нанял Никита Джигурда, убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочил, а договор подписал, не читая. В этой связи Ефремов считает, что договор заключен обманным путем, отзывает свою подпись и просит считать его недействительным.
Как сидит Ефремов
Алешкин подтвердил ТАСС, что Ефремов подал новую жалобу на него.

"Меня сегодня уведомили [в палате о получении новой жалобы] и дали срок до 5 февраля предоставить информацию по этому поводу, — сказал он. — Я не понимаю, чего добивается Ефремов. Я так понимаю, что это не он добивается, а его представители. Я не понимаю, за что и почему такая идет расправа".

Ранее Ефремов уже писал жалобу на адвоката в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, которая была направлена в адвокатскую палату. Она касалась нарушения условия "тишины в СМИ" со стороны адвоката. Решение по ней еще не принято. Ранее Алешкин сообщал ТАСС, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении. Он отмечал, что в поданной на него жалобе не упоминаются конкретные публикации, в которых он нарушил договоренность.
Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры адвоката с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным и в декабре вновь расторг договор в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами.
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Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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