Ефремов вновь подал жалобу на своего экс-адвоката Алешкина

"Меня сегодня уведомили [в палате о получении новой жалобы] и дали срок до 5 февраля предоставить информацию по этому поводу, — сказал он. — Я не понимаю, чего добивается Ефремов. Я так понимаю, что это не он добивается, а его представители. Я не понимаю, за что и почему такая идет расправа".