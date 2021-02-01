В Ульяновской области ребенок пытался покончить с собой 

"Вопрос о попытке суицида 11-летнего мальчика на контроле у уполномоченного. Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области посетил юного пациента больницы. Семейное неблагополучие и асоциальный образ жизни родителей может довести детей до крайности — попытки покончить с жизнью… даже если им едва ли 11", — говорится в сообщении.