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Собаки спасли погребенных под лавиной хозяев 

Lenta.ru 1 час назад
Собаки спасли погребенных под лавиной хозяев
Фото: depositphotos.com
Лающие собаки в горах вблизи коммуны Аверс в Швейцарии помогли спасти хозяев, погребенных под лавиной. Об этом сообщает издание RTL Today.
В воскресенье, 31 января, два человека попали под лавину. Их собаки начали громко лаять и привлекли внимание группы туристов, которая находилась поблизости.
Руки одного из пострадавших торчали из-под завала, второй человек был полностью погребен под снегом. Их извлекли из-под снега и госпитализировали.
Ранее, в январе, сообщалось, что житель американского штата Юта выжил после того, как его погребла под собой лавина. Друзья американца при помощи шестов нашли его под метровым слоем снега.
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Происшествия , В мире , Швейцария
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