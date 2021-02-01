Собаки спасли погребенных под лавиной хозяев 

Лающие собаки в горах вблизи коммуны Аверс в Швейцарии помогли спасти хозяев, погребенных под лавиной. Об этом сообщает издание RTL Today.

В воскресенье, 31 января, два человека попали под лавину. Их собаки начали громко лаять и привлекли внимание группы туристов, которая находилась поблизости.

Руки одного из пострадавших торчали из-под завала, второй человек был полностью погребен под снегом. Их извлекли из-под снега и госпитализировали.