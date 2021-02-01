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В пассажирский самолет при посадке в Тюмени выстрелили из ракетницы 

ЧП Столица 33 минуты назад
В Тюмени выстрелили из ракетницы в заходивший на посадку самолет
Фото: ЧП Столица
В Тюмени сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который выстрелил из ракетницы в пассажирский самолет авиакомпании UTair.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 30 января. Борт, летевший из Уфы, совершал посадку, когда в его сторону был произведен выстрел светосигнальной ракетой. Предположительно, злоумышленник находился недалеко от села Кулаково.
К счастью, это не создало угрозы полету. Экипаж благополучно посадил самолет в штатном режиме. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.
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Происшествия , ЮТэйр , МВД , Башкортостан , Тюменская Область , Тюмень , Уфа
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