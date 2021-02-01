В Тюмени выстрелили из ракетницы в заходивший на посадку самолет

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 30 января. Борт, летевший из Уфы, совершал посадку, когда в его сторону был произведен выстрел светосигнальной ракетой. Предположительно, злоумышленник находился недалеко от села Кулаково.

К счастью, это не создало угрозы полету. Экипаж благополучно посадил самолет в штатном режиме. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.