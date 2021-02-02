Пристававшего к детям мужчину задержали в Хабаровске 

Следователи установили личность мужчины, который приставал к несовершеннолетним в Хабаровске, сообщило СУ СК по региону.
По данным следствия, неизвестный предлагает несовершеннолетним под надуманными предлогами (угостить сладостями, посмотреть смартфон) пойти с ним в неизвестном направлении, сообщается на сайте ведомства.
«Несовершеннолетние отказались от предложений мужчины и сообщили о произошедшем своим родителям. В ходе общения с неизвестным никакого вреда здоровью несовершеннолетним не причинено», — сказано в сообщении.
В результате было возбуждено уголовное дело, для поисков была создана усиленная следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена, с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
В ноябре девочка, которую изнасиловали в подмосковном городе Истра, пыталась убежать от подозреваемого, это заметил очевидец, но не стал вмешиваться, решив, что ребенка пытался удержать отец.