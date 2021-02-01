Пьяный мужчина устроил «резню бензопилой» в Кирове 

Пьяный мужчина попытался прорваться в бар в Кирове с помощью бензопилы, но в итоге был задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел после того, как мужчину вывели из бара, где он был постоянным клиентом.

«Его пытались выставить, а он был с бензопилой, завел её на улице и начал», — рассказала очевидец произошедшего.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что мужчина с бензопилой пытается прорваться внутрь помещения, распиливая дверь. При этом стоящие внутри люди в какой-то момент отошли подальше и открыли замок.

Издание отмечает, что после того, как дверь распахнулась, мужчина сбежал. Позднее он был задержан. Оказалось, что дебошир живет совсем рядом с местом инцидента. При этом, в полицейской машине он говорил с трудом, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал «Рамблер», ранее в селе Логиновка в Омской области в результате драки с применением бензопилы и бейсбольной биты пострадали шесть человек, в том числе две женщины. Пострадавшие получили переломы костей рук, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и раны. Все они были госпитализированы, один из них — в реанимацию.