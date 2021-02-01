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Москва

Пьяный мужчина устроил «резню бензопилой» в Кирове 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пьяный мужчина устроил «резню бензопилой» в Кирове
Фото: РИА Новости
Пьяный мужчина попытался прорваться в бар в Кирове с помощью бензопилы, но в итоге был задержан. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел после того, как мужчину вывели из бара, где он был постоянным клиентом.

«Его пытались выставить, а он был с бензопилой, завел её на улице и начал», — рассказала очевидец произошедшего.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что мужчина с бензопилой пытается прорваться внутрь помещения, распиливая дверь. При этом стоящие внутри люди в какой-то момент отошли подальше и открыли замок.
Издание отмечает, что после того, как дверь распахнулась, мужчина сбежал. Позднее он был задержан. Оказалось, что дебошир живет совсем рядом с местом инцидента. При этом, в полицейской машине он говорил с трудом, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщал «Рамблер», ранее в селе Логиновка в Омской области в результате драки с применением бензопилы и бейсбольной биты пострадали шесть человек, в том числе две женщины. Пострадавшие получили переломы костей рук, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и раны. Все они были госпитализированы, один из них — в реанимацию.
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