Экс-замначальника МВД осудили за взятку в Крыму

"В ходе судебного разбирательства установили, что подсудимый, являясь заместителем начальника полиции межмуниципального отдела МВД России "Сакский", в мае 2019 года получил информацию о сбыте жителем Сакского района наркотических средств и психотропных веществ на территории города, после чего, с целью незаконного обогащения через посредника получил взятку в размере 150 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы 250 тыс. рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий, проверки и иного документирования по названным выше фактам, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", — говорится в сообщении.