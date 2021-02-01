Видео с места смертельного ДТП с фурой под Самарой

Устроившего ДТП в Самарской области водителя большегруза арестовали на 2 месяца, мужчине грозит уголовное наказание сроком до 7 лет.

Авария на 837-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области произошла 30 января. По предварительным данным, управлявший фурой DAF водитель допустил занос прицепа, который оказался на встречной полосе. В результате чего произошло столкновение прицепа с легковым автомобилем Chevrolet Niva и маршрутным микроавтобусом Citroen. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 11 получили травмы.