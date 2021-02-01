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Женщины подрались с таксистом из-за парковки в Москве 

Мослента и ещё 2 4 часа назад
Женщины подрались с таксистом из-за парковки в Москве
Фото: РИА Новости
Конфликт между двумя женщинами и таксистом, начавшийся из-за парковочного места в Москве, перерос в драку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в связи со случившимся во дворе дома на проспекте Мира, туда прибыли полицейские. Все участники драки уже подали друг на друга заявления в полицию. Известно, что у женщин медики обнаружили ушибы и ссадины, на теле мужчины повреждений не оказалось.
Ранее жительница Подмосковья на своем Mercedes пробила стену многоуровневой парковки и попала на видео. «Застряла в текстурах», — говорилось в публикации.
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Происшествия , Москва , Московская область
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