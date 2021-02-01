Женщины подрались с таксистом из-за парковки в Москве 

Конфликт между двумя женщинами и таксистом, начавшийся из-за парковочного места в Москве , перерос в драку. Об этом сообщает РЕН ТВ

По информации телеканала, в связи со случившимся во дворе дома на проспекте Мира, туда прибыли полицейские. Все участники драки уже подали друг на друга заявления в полицию. Известно, что у женщин медики обнаружили ушибы и ссадины, на теле мужчины повреждений не оказалось.