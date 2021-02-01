Московские УВД проверят из-за угрозы «минирования»

Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live", сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

"Вечером 31 января поступило анонимное сообщение, что в комментариях к политическому шоу "Соловьев Live" пользователь сети оставил сообщение с угрозой взрыва в отделениях полиции Москвы в том случае, если правоохранительные органы не перестанут задерживать людей на митингах", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, сразу в нескольких округах Москвы отделения полиции проверялись кинологами — никаких взрывчатых веществ найдено не было.

По данному факту полиция проводит проверку. За заведомо ложное сообщение подобного характера Уголовный кодекс России предполагает вплоть до реального срока.

На утро понедельника, корреспонденту РИА Новости найти подобный комментарий на канале передачи в Youtube и на других платформах не удалось. Возможно, он уже удален.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го — около 2 тысяч.