Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы «минирования» 

РИА Новости и ещё 2 50 минут назад
Московские УВД проверят из-за угрозы «минирования»
Фото: РИА Новости
Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live", сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

"Вечером 31 января поступило анонимное сообщение, что в комментариях к политическому шоу "Соловьев Live" пользователь сети оставил сообщение с угрозой взрыва в отделениях полиции Москвы в том случае, если правоохранительные органы не перестанут задерживать людей на митингах", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, сразу в нескольких округах Москвы отделения полиции проверялись кинологами — никаких взрывчатых веществ найдено не было.
По данному факту полиция проводит проверку. За заведомо ложное сообщение подобного характера Уголовный кодекс России предполагает вплоть до реального срока.
На утро понедельника, корреспонденту РИА Новости найти подобный комментарий на канале передачи в Youtube и на других платформах не удалось. Возможно, он уже удален.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го — около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 — на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Происшествия , Татьяна Потяева , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение