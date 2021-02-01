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На фонд Ельцина подали в суд в юбилей первого президента России 

Ura.Ru 48 минут назад
На фонд Ельцина подали в суд в юбилей первого президента России
Фото: РИА Новости
ООО «Управляющая компания „Центр“» (Екатеринбург) требует с фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург) компенсацию за неоплаченные работы по техническому обслуживанию Ельцин-Центра в период пандемии. Данные об иске содержатся в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Иск к юридическому лицу, представляющему Ельцин-Центр, был подан 1 февраля — в юбилей первого президента России Бориса Ельцина. Первое заседание по делу пока не назначено. Сумма иска -2,5 млн рублей.
Адвокат УК «Центр» Роман Речкин в беседе с URA.RU уточнил, что требования касаются неоплаченных работ по договорам на техническое обслуживание Ельцин-Центра.
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«Половина здания принадлежит Агоре-Центру и фонду. Услуги оказаны в июне и июле, но не оплачены. Остался кусочек», — рассказал он.

Речкин также уточнил, что подача искового заявления 1 февраля не носит никакого символического значения.

«У нас есть бизнес-процессы. Проанализировали документы, оформили исковое заявление, получили оплату госпошлины и сразу завели иск», — объяснил он.

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Происшествия , Борис Ельцин , Ельцин-центр
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