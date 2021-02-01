На фонд Ельцина подали в суд в юбилей первого президента России 

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ООО «Управляющая компания „Центр“» ( Екатеринбург ) требует с фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург) компенсацию за неоплаченные работы по техническому обслуживанию Ельцин-Центра в период пандемии. Данные об иске содержатся в картотеке Арбитражного суда Свердловской области

Иск к юридическому лицу, представляющему Ельцин-Центр, был подан 1 февраля — в юбилей первого президента России Бориса Ельцина . Первое заседание по делу пока не назначено. Сумма иска -2,5 млн рублей.

Адвокат УК «Центр» Роман Речкин в беседе с URA.RU уточнил, что требования касаются неоплаченных работ по договорам на техническое обслуживание Ельцин-Центра.

«Половина здания принадлежит Агоре-Центру и фонду. Услуги оказаны в июне и июле, но не оплачены. Остался кусочек», — рассказал он.

Речкин также уточнил, что подача искового заявления 1 февраля не носит никакого символического значения.