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Москва

На курьера «Яндекс. Еды» напали с пистолетом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
На курьера «Яндекс. Еды» напали с пистолетом
Фото: ТАСС
В Балашихе курьер службы доставки «Яндекс. Еда» лишился велосипеда в результате вооруженного нападения. Об этом пишет Telegram-канал Hue.
По данным канала, курьер ехал на очередной заказ, когда его остановили два молодых человека. У одного из них был пистолет. Нападавшие, угрожая оружием, забрали у курьера единственную ценную вещь — велосипед «Стелс».
Сначала пострадавший пытался решить проблему своими силами, но спустя три часа обратился в полицию. Правоохранители нашли нападавших, им грозит уголовное наказание за разбой.
«Рамблер» писал, что ранее двое жителей Москвы заказали доставку пиццы и напитков, встретили прибывшего курьера на улице, отказались платить и попытались отнять товары. Курьер оказал им сопротивление. Тогда один из нападавших достал нож и пригрозил им доставщику, однако тот продолжал сопротивляться. В итоге курьер отнял пиццу назад, но лишился пакета с напитками. Подозреваемые в нападении были задержаны.
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