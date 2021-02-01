Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На ходу запрыгнувший в машину пьяного лихача полицейский попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудник ГИБДД в Керчи на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача, который попытался скрыться от правоохранителей. Лейтенант полиции Рустам Алиев приблизился к легковому автомобилю для проверки документов, в этот момент водитель резко нажал на газ. Полицейский не растерялся, открыл переднюю дверь и ловко запрыгнул в седан нарушителя.
Водитель был задержан, но от медицинского освидетельствования он отказался. Как выяснилось, он позаимствовал транспортное средство у своего знакомого, чтобы съездить в магазин. На перекрестке любитель быстрой езды проскочил на запрещенный сигнал светофора, чем привлек внимание инспекторов ГИБДД. Сейчас автомобиль отправили на штрафстоянку.
Происшествия , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача
01:16
Полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача
Происшествия
Видео с места смертельного ДТП с фурой под Самарой
00:52
Видео с места смертельного ДТП с фурой под Самарой
Происшествия
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
00:33
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение