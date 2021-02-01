Полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача

Сотрудник ГИБДД Керчи на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача, который попытался скрыться от правоохранителей. Лейтенант полиции Рустам Алиев приблизился к легковому автомобилю для проверки документов, в этот момент водитель резко нажал на газ. Полицейский не растерялся, открыл переднюю дверь и ловко запрыгнул в седан нарушителя.

Водитель был задержан, но от медицинского освидетельствования он отказался. Как выяснилось, он позаимствовал транспортное средство у своего знакомого, чтобы съездить в магазин. На перекрестке любитель быстрой езды проскочил на запрещенный сигнал светофора, чем привлек внимание инспекторов ГИБДД. Сейчас автомобиль отправили на штрафстоянку.