У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков 

Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.
"Часть из них переправились самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около ста человек. В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники — автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки", — говорится в сообщении.