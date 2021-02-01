У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков 

"Часть из них переправились самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около ста человек. В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники — автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки", — говорится в сообщении.