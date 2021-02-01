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У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков 

РИА Новости 18 минут назад
У берегов Сахалина спасли около ста рыбаков
Фото: ТАСС
Около ста рыбаков сняли с льдины у берегов Сахалина в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что рыбаки оказались оторванными от берега на льдине в Охотском море. Из-за сильного волнения моря у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина.

"Часть из них переправились самостоятельно, остальных на берег доставили спасатели. Всего около ста человек. В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники — автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки", — говорится в сообщении.

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