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В Москве охранник напал на ученого из списка Forbes 

Павел Тиунов 36 минут назад
В Москве охранник напал на ученого из списка Forbes
Фото: ТАСС
Российский ученый Андрей Гаража, входящий в список самых перспективных научных деятелей по верcии журнала Forbes, пожаловался в полицию на нападение неизвестного мужчины, сообщает ТАСС. Журналистам он пояснил, что в столичном ресторане его атаковал охранник.
Инцидент произошел 30 января в ресторане «Панчо Вилья», расположенном на Большой Якиманке. Гаража рассказал «Комсомольской правде», что столкнулся с агрессивным секьюрити, когда шёл через танцпол к своему столику. Крупный охранник, не представившись, якобы схватил ученого за руку и потащил в сторону.

«Какой-то драки или избиения не было. Хотелось разобраться в этом инциденте в правовом поле», — объяснил подачу заявления Гаража.

Тем не менее, он обратился в больницу, где ему зафиксировали травмы: ушибы лица. Ученого отпустили на домашнее лечение, полицейские по факту заявления проводят доследственную проверку.
Андрей Гаража является основателем и руководителем компании Oncobox, занимающейся разработкой инновационных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием нейросетей и молекулярной генетики. В прошлом году молодой ученый вошел в список Forbes, как один из самых перспективных научных деятелей в возрасте до 30 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Артур Цветков, более известный по работе на канале MTV, как Vj Archi, устроил потасовку в одном из столичных фаст-фуд-ресторанов из-за неправильно надетой на лицо маски. Конфликт завязался из-за просьбы сотрудника заведения поправить маску, которая висела на подбородке Цветкова. В ответ уроженец Киргизии услышал в свой адрес оскорбления и угрозы: в частности, Archi заявил, что может депортировать мигранта из страны. Словесная перепалка быстро переросла в кулачное противостояние. Впоследствии телеведущий заявил, что на связь с ним вышел владелец заведения. Перед ним извинились, и он пожал руку своему недавнему оппоненту.
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Происшествия , Forbes , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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