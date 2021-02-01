Москвича ограбили, напоив неизвестной жидкостью 

Житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как попил из бутылки неизвестную жидкость. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным ведомства, мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в ночь на 30 ноября вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных.

«Один из них предложил потерпевшему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, заявитель потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали», — пояснили в управлении.

Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли не только телефон и дорогие часы Breitling, но и документы. А с банковских карт были списаны деньги. В итоге ущерб составил около 620 тысяч рублей. Уголовное дело расследуется по статье «Разбой».

«Рамблер» писал, что ранее двое детей помогли 78-летней жительнице Москвы донести тяжелые сумки из магазина, а после их визита в квартиру пенсионерка не досчиталась 160 тысяч рублей.