Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Москвича ограбили, напоив неизвестной жидкостью 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Москвича ограбили, напоив неизвестной жидкостью
Фото: ТАСС
Житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как попил из бутылки неизвестную жидкость. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным ведомства, мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в ночь на 30 ноября вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных.

«Один из них предложил потерпевшему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, заявитель потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали», — пояснили в управлении.

Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли не только телефон и дорогие часы Breitling, но и документы. А с банковских карт были списаны деньги. В итоге ущерб составил около 620 тысяч рублей. Уголовное дело расследуется по статье «Разбой».
«Рамблер» писал, что ранее двое детей помогли 78-летней жительнице Москвы донести тяжелые сумки из магазина, а после их визита в квартиру пенсионерка не досчиталась 160 тысяч рублей.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Комментарии
Происшествия , МВД , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
00:33
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение