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В Петербурге мужчина обворовал приютившую его женщину 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Мужчина обворовал приютившую его женщину в Петербурге
Фото: ТАСС
Полиция раскрыла кражу антикварной вазы XVIII века, а также других ценных вещей на общую сумму более 6 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские раскрыли кражу из квартиры в центре Петербурга, владелица которой лишилась антикварной вазы XVIII века. В краже имущества на сумму более 6 миллионов рублей, в том числе предмета антиквариата, подозревается знакомый потерпевшей, которого она на время приютила пожить", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, о краже заявила 43-летняя жительница дома в Солдатским переулке, работающая представителем иностранной фирмы. Женщина сообщила, что ее знакомый похитил подвеску с драгоценными камнями стоимостью 50 тысяч долларов и антикварную фарфоровую вазу немецкой фирмы Мейсон XVIII века, которую владелица приобрела на аукционе за 20 тысяч долларов. Также из ее квартиры были похищены золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Выборга… Он нигде не работает, ранее не судим", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, у него нашли брендовую сумку, местонахождение других похищенных вещей, в том числе вазы, устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
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Происшествия , МВД , Выборг , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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