Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске

Красноярске снегоуборочные машины повредили несколько легковых автомобилей, когда скидывали снег с моста в Енисей. Происходящее снял на видео один из очевидцев происшествия.

Судя по всему, коммунальные работники не учли, что под мостом находилась стоянка для машин. В результате обрушившейся с моста снежной лавины по меньшей мере две легковушки получили повреждения. Их владельцы намерены обратиться в суд.

За последние несколько дней в Красноярске выпало рекордное количество снега, в связи с чем коммунальные службы работают в авральном режиме.