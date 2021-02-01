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Москва

Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске и попали на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
В Красноярске снегоуборочные машины повредили несколько легковых автомобилей, когда скидывали снег с моста в Енисей. Происходящее снял на видео один из очевидцев происшествия.
Судя по всему, коммунальные работники не учли, что под мостом находилась стоянка для машин. В результате обрушившейся с моста снежной лавины по меньшей мере две легковушки получили повреждения. Их владельцы намерены обратиться в суд.
За последние несколько дней в Красноярске выпало рекордное количество снега, в связи с чем коммунальные службы работают в авральном режиме.
Происшествия , Видео
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