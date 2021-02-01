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Крымчанин зарубил жену и попытался наложить на себя руки 

Павел Тиунов 17 минут назад
Крымчанин зарубил жену и попытался наложить на себя руки
Фото: ТАСС
Житель Крыма убил гражданскую супругу и попытался совершить самоубийство, сообщает РЕН ТВ. В инциденте также пострадала мать погибшей.
Известно, что мужчина кинулся на сожительницу с кухонным топориком. Женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. Предполагаемый убийца после гибели жены попытался совершить суицид, но его впоследствии спасли медики. Мать погибшей получила в инциденте серьезные травмы.
По словам журналистов, во время трагедии она находилась дома. Женщина, которая по всей видимости стала свидетелем убийства, выпала из окна на втором этаже.
Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Евпатории попала под подозрение в деле об убийстве ее девятилетнего сына. По версии правоохранителей, 39-летняя женщина нанесла телесные повреждения ребенку. Мальчик скончался от удушения. Следователи пояснили, что женщина страдает психическим заболеванием и сейчас находится в медицинском учреждении. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство» и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Несколько месяцев назад правоохранители обнаружили тело крымчанина, засыпанное кофе и сахаром. Смерть погибшего наступила из-за многочисленных ножевых ранений. Страшная находка была сделана 11 ноября в селе Нижняя Голушинка Бахчисарайского района. На теле местного жителя эксперты насчитали 12 ран от ножа. Оригинальная деталь: половые органы погибшего были засыпаны большим количество кофе и сахара.
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Происшествия , СКР , РЕН ТВ
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