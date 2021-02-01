Крымчанин зарубил жену и попытался наложить на себя руки 

Житель Крыма убил гражданскую супругу и попытался совершить самоубийство, сообщает РЕН ТВ. В инциденте также пострадала мать погибшей.

Известно, что мужчина кинулся на сожительницу с кухонным топориком. Женщина получила смертельные ранения и скончалась на месте. Предполагаемый убийца после гибели жены попытался совершить суицид, но его впоследствии спасли медики. Мать погибшей получила в инциденте серьезные травмы.

По словам журналистов, во время трагедии она находилась дома. Женщина, которая по всей видимости стала свидетелем убийства, выпала из окна на втором этаже.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Евпатории попала под подозрение в деле об убийстве ее девятилетнего сына. По версии правоохранителей, 39-летняя женщина нанесла телесные повреждения ребенку. Мальчик скончался от удушения. Следователи пояснили, что женщина страдает психическим заболеванием и сейчас находится в медицинском учреждении. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство» и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Несколько месяцев назад правоохранители обнаружили тело крымчанина, засыпанное кофе и сахаром. Смерть погибшего наступила из-за многочисленных ножевых ранений. Страшная находка была сделана 11 ноября в селе Нижняя Голушинка Бахчисарайского района. На теле местного жителя эксперты насчитали 12 ран от ножа. Оригинальная деталь: половые органы погибшего были засыпаны большим количество кофе и сахара.