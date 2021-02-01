Тело капитана ФСБ обнаружили в частном доме в Подмосковье

Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме в деревне Оболдино Щёлковского района.

По информации источника ТАСС, ночью 30 января в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что они с приятелем в состоянии алкогольного опьянения решили пострелять из травматического пистолета. По словам собеседника агентства, в один момент мужчина отвернулся и услышал выстрел, оглянувшись, он увидел своего друга лежащим на полу.