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Москва

СМИ сообщили о гибели капитана ФСБ в Подмосковье 

Говорит Москва 55 минут назад
Тело капитана ФСБ обнаружили в частном доме в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме в деревне Оболдино Щёлковского района.
По информации источника ТАСС, ночью 30 января в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что они с приятелем в состоянии алкогольного опьянения решили пострелять из травматического пистолета. По словам собеседника агентства, в один момент мужчина отвернулся и услышал выстрел, оглянувшись, он увидел своего друга лежащим на полу.
Источник уточняет, что погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ. С места происшествия изъяты два пистолета и служебное удостоверение.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Московская область
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