40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины

На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине, которую уносит в Охотское море. Трещина во льду образовалась из-за сильного волнения на море. Некоторые любители зимней рыбалки в спешном порядке успели покинуть льдину и попасть на берег.

Сейчас в месте ЧП организована спасательная операция. Туда прибыли сотрудники ГИМС, спасатели и полицейские, а также сотрудники администрации. Всего в спасении рыбаков задействованы 22 человека и 14 единиц техники. Сама льдина, на которой находятся люди, пока не разрушается.