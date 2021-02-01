40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины

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Спасение рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине, которую уносит в Охотское море. Трещина во льду образовалась из-за сильного волнения на море. Некоторые любители зимней рыбалки в спешном порядке успели покинуть льдину и попасть на берег.
Сейчас в месте ЧП организована спасательная операция. Туда прибыли сотрудники ГИМС, спасатели и полицейские, а также сотрудники администрации. Всего в спасении рыбаков задействованы 22 человека и 14 единиц техники. Сама льдина, на которой находятся люди, пока не разрушается.
Происшествия , Видео
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