Жителя Приамурья заподозрили в покушении на убийство врача 

"Тридцатого января 2021 года в здании Свободненской больницы посетитель с применением колющего предмета и угрожая убийством напал на врача, причинив ему телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщает СК РФ.