Жителя Приамурья заподозрили в покушении на убийство врача 

Жителя Амурской области подозревают в покушении на убийство врача, ранее судимый мужчина, по данным следствия, напал на медика в здании Свободненской больницы.
"Тридцатого января 2021 года в здании Свободненской больницы посетитель с применением колющего предмета и угрожая убийством напал на врача, причинив ему телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщает СК РФ.
Подозреваемый в покушении на убийство врача — 32-летний местный житель, по данным СК, злоупотребляет алкоголем и наркотиками, ранее судим за кражу, был задержан по месту жительства.
Мужчина по ходатайству следователя заключён под стражу, устанавливаются обстоятельства произошедшего.