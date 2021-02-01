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Москва

Российская актриса обвинила девушку солиста группы HammAli & Navai в избиении 

Lenta.ru 22 минуты назад
Степановская обвинила девушку солиста HammAli & Navai в избиении
Фото: @stepankovskaya_sveta
В Москве полиция начала проверку после обращения российской актрисы Светланы Степановской об избиении. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает ТАСС.
По данным агентства, бывшая участница группы «Мобильные блондинки» записала видеообращение в котором сообщила, что в клубе Secret Room на Рочдельской улице на нее напала девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова и жестоко избила ее. Пострадавшая сообщила, что плохо себя чувствует после случившегося, и попросила принять меры к нарушительнице порядка.
По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стала ревность. Спутнице Бакировой не понравилось внимание других девушек к ее избраннику, и она кинулась на соперницу с кулаками. После случившегося охрана выпроводила всех участников драки на улицу, где конфликт возобновился с новой силой. Пострадавшей вызвали скорую помощь, а Бакирова скрылась с места происшествия.
16 апреля 2020 года сообщалось, что российская актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Вера Воронкова , ИТАР-ТАСС , Москва
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