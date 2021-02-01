Степановская обвинила девушку солиста HammAli & Navai в избиении

Москве полиция начала проверку после обращения российской актрисы Светланы Степановской об избиении. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает ТАСС

По данным агентства, бывшая участница группы «Мобильные блондинки» записала видеообращение в котором сообщила, что в клубе Secret Room на Рочдельской улице на нее напала девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова и жестоко избила ее. Пострадавшая сообщила, что плохо себя чувствует после случившегося, и попросила принять меры к нарушительнице порядка.

По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стала ревность. Спутнице Бакировой не понравилось внимание других девушек к ее избраннику, и она кинулась на соперницу с кулаками. После случившегося охрана выпроводила всех участников драки на улицу, где конфликт возобновился с новой силой. Пострадавшей вызвали скорую помощь, а Бакирова скрылась с места происшествия.