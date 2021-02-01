Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Ветер сорвал с якоря в Приморье списанный БДК «Александр Николаев» 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Десантный корабль «Александр Николаев» сорвало с якоря в Приморье
Фото: Википедия
Большой десантный корабль «Александр Николаев» сорвало с якоря в бухте в Приморье из-за сильного ветра, его сняли с мели и ошвартовали к пирсу, сообщили в Тихоокеанском флоте.
«29 января в бухте Абрек города Фокино из-за сильного ветра с якоря сорвало большой десантный корабль «Александр Николаев». Дежурные силы вспомогательного флота во избежание непредвиденных ситуаций завели оторвавшийся корабль на мель. Первого февраля 2021 года при благоприятных погодных условиях корабль был снят с мели и ошвартован к пирсу», — цитирует РИА «Новости» представителя ТОФ.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений пирсовой зоны и других кораблей нет.
Большой десантный корабль «Александр Николаев» в 2006 году вывели из состава ВМФ, в 2020 году подготовлены документы на списание.
Ранее шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бастрыкин возбудил дело против новосибирской судьи Бастрыкин возбудил дело против новосибирской судьи В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка Депутат Госдумы решил обжаловать изъятие активов на 38 млрд рублей Депутат Госдумы решил обжаловать изъятие активов на 38 млрд рублей
Происшествия , Александр Николаев , РИА Новости , Находка , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение