Десантный корабль «Александр Николаев» сорвало с якоря в Приморье

Большой десантный корабль «Александр Николаев» сорвало с якоря в бухте в Приморье из-за сильного ветра, его сняли с мели и ошвартовали к пирсу, сообщили в Тихоокеанском флоте.

«29 января в бухте Абрек города Фокино из-за сильного ветра с якоря сорвало большой десантный корабль «Александр Николаев». Дежурные силы вспомогательного флота во избежание непредвиденных ситуаций завели оторвавшийся корабль на мель. Первого февраля 2021 года при благоприятных погодных условиях корабль был снят с мели и ошвартован к пирсу», — цитирует РИА «Новости» представителя ТОФ.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений пирсовой зоны и других кораблей нет.

Большой десантный корабль «Александр Николаев» в 2006 году вывели из состава ВМФ, в 2020 году подготовлены документы на списание.