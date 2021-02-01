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«Валим!»: на Сахалине нескольким рыбакам удалось спастись самим с оторвавшейся льдины 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Десятки рыбаков спаслись с оторвавшейся льдины на Сахалине
Фото: fishing_island_sakhalin, Instagram
Несколько десятков рыбаков на Сахалине вовремя спаслись бегством со льда в районе села Стародубское Долинского районе. Любители подледной рыбалки отправились за добычей, когда в ледовом покрытии неожиданно образовалась трещина. Раскол стал стремительно увеличиваться прямо на глазах, потому рыбакам пришлось быстро бежать в сторону берега.
Некоторые рыбаки, передвигавшиеся на мотосанях, без суеты под руководством товарищей преодолели трещину, спокойно перепрыгнув ее на своих транспортных средствах. На видео с места ЧП в Instagram слышно, как уже перебравшиеся на безопасную сторону коллеги, подбадривают еще находящихся на льдине рыбаков.

«С разгону давай, валить надо срочно, трещина пошла, быстрей», — комментируют добровольные спасатели.

Как сообщают местные СМИ, месте уже работают сотрудники центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области. Также туда отправились восемь сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова МЧС РФ, две единицы техники, лодка и снегоход.
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Происшествия , МЧС , Сахалинская Область
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