В Новой Москве прораб зарезал двух рабочих 

Полицейские задержали 38-летнего прораба, которого подозревают в жестокой расправе над двумя коллегами, сообщает РЕН ТВ. Правоохранители полагают, что в убийство перерос бытовой конфликт.

30 января в поселке Коммунарка трое мужчин собрались за столом в квартире на улице Липовый парк. Коллеги по работе злоупотребили спиртным, разгорелась ссора, в результате которой прораб схватил со стола нож и бросился на своих собутыльников. 36-летний рабочий, получив удары в шею и грудь скончался на месте. Его 29-летний товарищ со смертельными ранениями смог выползти в коридор, где впоследствии скончался.

Вероятного убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Подмосковья жестоко расправилась со своим супругом в день своего рождения. Трагедия произошла в Дмитрове. Изначально полицейским поступило сообщение, что на местного жителя было совершено вооруженное нападения. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили труп 50-летнего мужчины, он скончался до приезда медиков и силовиков. Впоследствии по подозрению в убийстве была задержана супруга погибшего. По версии следователей, конфликт между мужем и женой возник за праздничным столом. Пара праздновала 54-летие женщины. В пылу ссоры она схватила со стола нож и ударила им супруга.