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Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
31 января на итальянском острове Сицилия произошло извержение самого крупного вулкана в Европе — Этна.
Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. По данным Национального музея естественной истории в США, на 2018 год высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник. Благодаря постоянной активности Этна была избрана Вулканом десятилетия ООН.
Происшествия , Видео , ООН
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