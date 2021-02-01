Музыкальную школу в российском поселке затопило кипятком 

В музыкальной школе в поселке Талакан Амурской области прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего помещения оказались затоплены кипятком. Одна из сотрудниц обратила внимание, что недавно в учреждении сократили сторожа и оборудовали «суперсигнализацию». Об этом сообщает «Порт Амур».

Коммунальная авария произошла ночью, в результате чего в учебных классах и концертном зале с потолков обрушилась плитка и на полу вздулся линолеум. Также пострадала техника, аппаратура, музыкальные инструменты и система освещения. Спустя несколько часов работники школы заметили, что с перекрытий по-прежнему капала вода. После этого россияне начали опасаться, что потоп приведет к обрушению деревянного потолка.

Оказалось, что подобный случай произошел в школе в 2020 году. Однако тогда в ночное время в учреждении дежурил охранник, который перекрыл воду, и удалось избежать серьезных последствий.

Глава местной администрации Марина Трусова прокомментировала произошедшее и пообещала направить в школу специалистов, которые приведут здание в порядок. Она подчеркнула, что от затопления не пострадали некоторые кабинеты, а также система электричества и теплоснабжения, поэтому в учреждении можно продолжить занятия.