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Музыкальную школу в российском поселке затопило кипятком 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Музыкальную школу в российском поселке затопило кипятком
Фото: Порт Амур - новости Амурской области / YouTube
В музыкальной школе в поселке Талакан Амурской области прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего помещения оказались затоплены кипятком. Одна из сотрудниц обратила внимание, что недавно в учреждении сократили сторожа и оборудовали «суперсигнализацию». Об этом сообщает «Порт Амур».
Коммунальная авария произошла ночью, в результате чего в учебных классах и концертном зале с потолков обрушилась плитка и на полу вздулся линолеум. Также пострадала техника, аппаратура, музыкальные инструменты и система освещения. Спустя несколько часов работники школы заметили, что с перекрытий по-прежнему капала вода. После этого россияне начали опасаться, что потоп приведет к обрушению деревянного потолка.
Оказалось, что подобный случай произошел в школе в 2020 году. Однако тогда в ночное время в учреждении дежурил охранник, который перекрыл воду, и удалось избежать серьезных последствий.
Глава местной администрации Марина Трусова прокомментировала произошедшее и пообещала направить в школу специалистов, которые приведут здание в порядок. Она подчеркнула, что от затопления не пострадали некоторые кабинеты, а также система электричества и теплоснабжения, поэтому в учреждении можно продолжить занятия.
В сентябре 2020 года кипяток полился с потолков в одном из жилых домов Перми. Авария произошла во время подключения отопления. В итоге в некоторых квартирах обрушилась часть перекрытия, а горячая вода попала на вещи. Оказалось, что дом был признан аварийным, но его жителей так и не расселили.
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Происшествия , Амурская Область , Талакан
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